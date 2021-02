Covid-19: la situazione dei tirocini formativi

L’emergenza da Covid 19 ha generato tutta una serie di conseguenze nel mondo del lavoro, incidendo sull’organizzazione delle aziende e sul loro proseguimento delle attività. Nel periodo di lockdown ad esempio molte imprese ed uffici sono rimasti chiusi e tutte le attività si svolgevano in quelle sedi sono state sospese, tra queste anche i tirocini formativi.

Con l’allentamento delle misure, la situazione man mano è tornata alla normalità, ma i disagi e i ritardi ci sono ancora. Le soluzioni adottate per riprendere almeno in parte l’attività di tirocinio sono state diverse, ognuna legata principalmente alle attività da svolgere durante il periodo di formazione.

Non bisogna dimenticare poi che in materia di tirocini sono le Regioni a dare indicazioni e, nel caso del Covid 19, non c’è stata una soluzione univoca, ma ogni Regione ha scelto la soluzione che riteneva più opportuna.

Tirocinio in Smart Working

Come sappiamo, alcune aziende, dall’inizio dell’emergenza hanno optato per lo smart working al fine di evitare assembramenti negli uffici e limitare gli spostamenti dei dipendenti. Il personale infatti con questa modalità lavora comodamente da casa con una nuova organizzazione del lavoro.

Come accade quando si frequentano corsi di laurea telematica, come ad esempio Unicusano, anche il tirocinio in alcune Regioni si può svolgere a distanza, tenendo conto ovviamente della compatibilità delle attività previste dal piano formativo con lo svolgimento da remoto. Questa modalità, che si può organizzare anche in formula ibrida con alcuni giorni in presenza, è riuscita a sopperire al blocco totale, garantendo il prosieguo delle attività ed evitando così che si accumulassero troppe sospensioni che in futuro avrebbero potuto ingolfare il sistema formativo.

Tirocinio in presenza

Oltra alla modalità telematica, a partire dal 18 maggio, è stata offerta la possibilità di svolgere il tirocinio anche in presenza, tenendo ovviamente conto di tutte le disposizioni in merito a sicurezza e igiene. Al tirocinante infatti va garantito lo svolgimento del lavoro in un ambiente perfettamente sanificato, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale e il distanziamento previsto dalla normativa.

Sospensione dei tirocini

In molti casi si è fatto ricorso alla sospensione del tirocinio, con il conseguente blocco degli stipendi per gli stagisti. La sospensione è durata mesi e va avanti ancora nel 2021, tanto che le Regioni sono dovute intervenire per dare un contributo economico ai tirocinanti che da mesi non riescono a svolgere la propria formazione in azienda e non percepiscono alcun reddito. Il tirocinio sospeso in alcuni casi ha avuto come conseguenza l’annullamento dello stesso, perchè in molte aziende, dopo la crisi causata dalla pandemia, non c’è stata più la disponibilità ad ospitare tirocinanti. In tal caso l’attività è persa e quindi si dovrà poi capire come gestire queste situazioni rimaste inconcluse. Nel caso in cui il tirocinio venga ripreso dopo un periodo di sospensione, è obbligatorio per l’azienda comunicare alla Regione che l’attività è stata sospesa per emergenza e che si riprende rispettando tutte le norme vigenti.

Lo stato in cui versano i tirocinanti è davvero in bilico e in molti hanno visto sfumare l’opportunità di completare il percorso di formazione. Si attendono indicazioni regionali per risolvere il problema e garantire il percorso formativo a questi futuri professionisti.