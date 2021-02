Fratoianni: “Il decreto ristori 5 è fermo al palo da oltre un mese”

Così Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

Il decreto ristori 5 è fermo al palo da oltre un mese. Eppure si tratta di uno strumento necessario e urgente.

Dopo il voto sullo scostamento e in piena crisi politica sembrava addirittura dovesse essere predisposto da un Governo dimissionario.

Oggi invece non abbiamo novità: siamo preoccupati e chiediamo che che si faccia in fretta. Aspettiamo il testo naturalmente, con la speranza che risponda alle necessità. Ma tra l’aiuto alle aziende “sane” e l’accompagnamento al “cambiamento” di quelle in difficoltà, nel dibattito di questi giorni rischiano di mancare molte cose importanti.