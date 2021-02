Il business dell’allenamento continua a correre in alcune parti d’Europa

I resoconti periodici sull’andamento economico dei vari settori industriali continua a dipingere una situazione sconfortante, ma questo non riguarda tutti i comparti in eguale misura. Persiste la disastrosa contrazione per i consumi di abbigliamento e accessori moda, per i prodotti petroliferi e il settore auto; tuttavia altri continuano a reggere nonostante la crisi, in particolare la produzione alimentare secondo le dichiarazioni Coldiretti.

Il fitness soffre ma non troppo

Un discorso a parte merita l’universo del fitness e del benessere, che non può affatto dormire sonni tranquilli però sta avendo particolari doti di adattamento. Infatti, Il settore fitness ha ricevuto il colpo più grosso che potrebbe subire: la chiusura improvvisa di tutte le sue palestre e senza una data precisa per la loro riapertura. La crisi del Covid-19 ha preso la stragrande maggioranza delle industrie sulle spalle e quella delle palestre non ha fatto eccezione.

I gestori degli impianti sportivi avevano migliorato il loro fatturato anno su anno fino a febbraio 2020, prima che iniziasse il rallentamento dell’economia, ma una marcia nulla ha rovinato questa inerzia positiva e ipotizzano che ci vorranno molti mesi per tornare a quei livelli. Il ritorno e il congelamento delle quote si sono uniti al rivolo di vittime e all’impossibilità di nuove iscrizioni.

Un contesto del tutto simile ai nostri vicini spagnoli che, come riporta www.fitnesspiratas.es: “I principali operatori in Spagna, quarto Paese in Europa per il business legato al fitness, la cui attività è cresciuta a un tasso medio del 7,4% fino allo scoppio della pandemia da coronavirus, hanno affermato con grande preoccupazione che la ripresa non sarà immediata. Il 64,2% delle catene dei centri sportivi continua a sostenere che il consumatore impiegherà più di sei mesi per ritrovare la fiducia dopo che le autorità consentiranno la riapertura”.

I numeri dell’industria del fitness in Italia

La situazione nostrana è molto simile a quella spagnola. Stando ai numeri riportati nell’ultima edizione del European Health & Fitness Market Report, lo studio più completo del settore che viene pubblicato annualmente con un lavoro congiunto di EuropeActive e Deloitte, posiziona il nostro Paese in quinta posizione nella classifica europea delle nazioni sulla base dei ricavi di settore a al quarto posto per numero di abbonati a palestre e centri benessere.

Il tendenziale aumento intorno al 4% degli iscritti ai club di tutta Europa hanno portato il fitness ad essere la prima pratica sportiva del continente. E nonostante il fermo totale pressoché ovunque, istruttori e produttori di attrezzature stanno dimostrando di saper continuare a rinnovarsi e adattarsi.

Un forte spirito di resilienza continua a mostrare come i grandi colossi come la nostra Technogym continui a proporre nuovi modelli di attrezzature fitness adeguate per l’uso domestico, connesse ad Internet per monitorare i progressi atletici a distanza. A questo si aggiunge la crescente offerta di personal trainer che seguono esercizi in streaming, oltre a seguire il cliente e i suoi data tracking, riuscendo a essere efficaci comunque.

