Fratoianni: “Serve rivendicare con forza che reddito, salute, casa, istruzione sono diritti inalienabili”

Così l’onorevole Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

«Qui si tratta di capire una cosa, se viviamo in una giungla oppure in una comunità. Se siamo in una giungla allora il più forte mangia il più debole, bene. Ma se siamo in una comunità, allora non può essere che nel nostro Paese, nel 2021, ci sia ancora chi muore di freddo e di fame […]

Ho trovato molto spiacevole si sia detto no alla patrimoniale […] Ma a cosa abbiamo detto no? Ci stavano chiedendo lo 0,0001 di quello che io e altri come me, o anche più di me hanno». Queste sono le meravigliose parole di Flavio Insinna, semplici e dirette. Ed ha ragione. Ha completamente ragione.