Di Battista: “Qualcuno certe cose le dovrà pur ricordare”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

E’ morto Raffele Cutolo, fondatore e boss della Nuova Camorra Organizzata. Uno dei suoi autisti, Luigi Cesaro, detto Giggino a Purpetta è tutt’ora senatore della Repubblica eletto con Forza Italia. Cesaro venne arrestato nel 1984 per i suoi rapporti con la camorra. Condannato in I grado venne poi assolto per insufficienza di prove e, definitivamente scagionato in Cassazione dal giudice Carnevale, il famigerato “ammazzasentenze”, colui che, da Presidente della Suprema Corte di Cassazione, annullò decine di condanne inflitte a boss mafiosi. Fu Giovanni Falcone, quando lavorava al Ministero di Grazia e Giustizia, a chiedere ed ottenere la rotazione che permise la sostituzione di Carnevale. Poco dopo la Cassazione (non più da lui presieduta) confermò le condanne al maxi-processo istruito da Falcone e Borsellino per la cupola di Cosa Nostra e, a seguito delle condanne, partì la reazione stragista mafiosa. Torniamo a Cesaro.