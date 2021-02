Fratoianni: “La responsabilità è una virtù che va praticata, non annunciata”

Così l’onorevole Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

“È evidente. E la politica, purtroppo, non è da meno. Da #FdI e #Lega, fino a #ItaliaViva. Invece di ascoltare i dati e agire di conseguenza, pretendono che tutto riapra come se nulla fosse. Come se le centinaia di morti al giorno non importassero e la situazione non stesse peggiorando a causa delle mutazioni del virus. Forse non è chiaro che è in gioco il quando e il come usciremo da tutto ciò.

La #responsabilità è una virtù che va praticata, non annunciata.