Di Battista: “Stanno nascendo nuove sacche di povertà”

Così Alessandro Di Battista sulla sua pagina Facebook:

Quel che non si può discutere è il mio diritto ad avere opinioni e, soprattutto, a prendere posizioni NETTE! Per come sono fatto io prendere posizione non è solo un diritto ma un dovere.

Io reputo che la pandemia abbia acutizzato ancor di più quel divario tra ricchissimi (pochi e sempre più facoltosi) e disgraziati (sempre di più e sempre più disagiati). La forbice si è allargata negli ultimi 30 anni per via delle scelte iper-liberiste adottate dalla politica. La classe media, il motore economico e sociale italiano, è stata indebolita. Molte scelte passate di Draghi (se poi si sia convertito staremo a vedere) sono state strumento di tale indebolimento.