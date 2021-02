Acilia, 19enne arrestato dai Carabinieri per violenze domestiche

I Carabinieri della Stazione di Acilia hanno finalmente posto fine ad una lunga storia di vessazioni e violenze che un 19enne, con precedenti, poneva in essere nei confronti dell’anziano padre.

I fatti

Nella giornata di ieri, infatti, nel corso delle ormai consuete minacce che il giovane rivolgeva al genitore per estorcergli del denaro, il malfattore, infuriatosi a seguito dell’ennesimo rifiuto rivoltogli dall’uomo, ha dato fuoco ad alcune suppellettili, tentando di incendiare la loro abitazione, in via Cagli. Le urla hanno attirato l’attenzione sia dei passanti che di una pattuglia dei Carabinieri che transitava nella zona e che è prontamente intervenuta sul posto.

I Carabinieri hanno quindi ricostruito l’intera vicenda, facendo così scattare le manette ai polsi dell’esagitato che, accusato di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione, è stato accompagnato nel carcere di Rieti, in attesa delle ulteriori decisioni del magistrato competente.