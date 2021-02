Lezzi: “Caro Roberto, ma il tuo ultimo post è una profonda delusione”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Ho sempre apprezzato la tua onestà intellettuale, caro Roberto, ma il tuo ultimo post è una profonda delusione.

Vedi un ministero che non c’è e non credo che tu non abbia letto il post con le proposte di Beppe Grillo.

Beppe presenta due opzioni:

1. Il super ministero con la fusione di quello dell’ambiente con quello dello sviluppo economico.

2. L’attribuzione di deleghe dell’energia “al superstite ministero dell’ambiente”.

Avreste dovuto far rivotare sulla seconda opzione che è quella offerta da Draghi. Lo statuto prevede questa possibilità. Se sei così convinto, avresti dovuto riconsultare i nostri iscritti.

Ometti di rilevare che quel ministero dello sviluppo economico oggetto del quesito è saldo nelle mani della Lega Nord con Giorgetti.

Eviti di spiegare come potremo difendere le nostre conquiste se avete lasciato in altre mani i ministeri del Lavoro e della Giustizia.

Tu conosci le prerogative costituzionali dei ministri, come puoi affermare che andremo avanti come se nulla fosse? Dovresti anche chiarire che non abbiamo i numeri per staccare la spina prima di affermare trionfante che “abbiamo le leve per disegnare l’Italia che verrà”.