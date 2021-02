Roma, Penna: “Via Francigena: percorso ciclo pedonale Monte Mario in dirittura d’arrivo”

In una nota stampa Carola Penna, presidente della commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali di Roma Capitale parla del percorso della via francigena nella zona di Monte Mario.

Le parole di Carola Penna

“Arricchire e valorizzare il percorso dello storico itinerario della via Francigena e garantire una maggiore tutela della sicurezza, limitando il contatto con il traffico, promuovendo una forma di turismo lento e rilanciando il cammino come modalità di viaggio e di scoperta del territorio. Continua il lavoro della commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali di Roma Capitale con cui si vuole modificare una delibera di Giunta del 2015 – che aveva individuato i percorsi della via Francigena sul territorio di Roma Capitale – per integrarla con la variante al percorso che include il tratto ciclo-pedonale che va da Santa Maria della Pietà a Monte Ciocci, così come richiesto da una mozione approvata in maniera trasversale dall’Assemblea Capitolina nel 2019, a mia prima firma.

Un intervento di grande rilevanza – spiega Carola Penna – che non richiede un particolare impegno di fondi da parte dell’Amministrazione poiché il percorso è già attivo e occorre soltanto installare i pannelli di segnalazione. La valorizzazione della via Francigena sul territorio di Roma Capitale è un tema di cui mi sono occupata in questa commissione sin dall’inizio della consiliatura, un aspetto importante per la nascita e la diffusione di un turismo alternativo, slow, più attento e consapevole, che riesce a coniugare allo stesso tempo e in maniera sostenibile natura, cultura, archeologia e sport.

Un’esperienza unica, che va potenziata, rappresentando un biglietto da visita importante per il territorio e una preziosa occasione per fare degli investimenti mirati, anche in vista del prossimo Giubileo”