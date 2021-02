Fratoianni: “Rischiamo di trovarci di fronte a una maionese impazzita”

Salvini propone a Draghi di adottare il modello lombardo nella gestione della pandemia e come peculiarità del nuovo governo.

Forse ha deciso di farsi dire di no all’ingresso nel governo?

Battute a parte, è chiaro che rischiamo di trovarci di fronte a una maionese impazzita.

Occorre un governo politico

Nessuno può accettare che venga richiamata la sanità lombarda come modello, in una fase così delicata, visto che si tratta di un sistema sanitario fondato sull’ospedale e sul privato, completamente sguarnito sul territorio e nell’assistenza di base. E cioè di tutto ciò che si è dimostrato fondamentale nella gestione della pandemia da covid.

Il precedente governo andava in una direzione totalmente diversa.

Per questo insistiamo nel chiedere un governo politico, a partire dalla maggioranza uscente.

Farebbe bene alla politica. E anche alla salute.