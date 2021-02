Frosinone, pubblicità digitale per gli atti del Comune

La giunta Ottaviani, tramite delibera, ha adottato il regolamento per l’organizzazione e la disciplina dell’Albo Pretorio (www.comune.frosinone.it). L’ente, con questo provvedimento – viste anche le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale – intende così riordinare le procedure di pubblicazione legale, Albo Pretorio On-line ed Amministrazione Trasparente, mediante una mappatura di tutti i processi che portano all’emanazione di atti da pubblicare, regolamentando, inoltre, nel dettaglio tutte le pubblicazioni legali che vengano effettuate per conto di istituzioni e/o richiedenti esterni all’Ente. A tal proposito, si è provveduto all’istituzione di uno specifico Ufficio denominato “Servizio Pubblicità Legale”, incardinato nel CED, Servizi Informatici e Statistica, in modo da centralizzare ed unificare il monitoraggio e la pubblicazione degli atti.

Verifica preventiva

In particolare, l’ufficio ha il compito di assicurare la preventiva verifica della completezza formale e correttezza di tutti gli elementi nella richiesta, prima di dar seguito alla pubblicazione dell’atto; l’accertamento della validità del certificato di firma digitale sui documenti pubblicati; la regolarità ed i tempi della pubblicazione; l’effettuazione, su richiesta del responsabile del procedimento amministrativo e nei casi previsti, dell’annullamento di una pubblicazione; la redazione ed invio della referta di pubblicazione firmata digitalmente; il monitoraggio sull’effettiva disponibilità del documento sul sito per i tempi della pubblicazione; l’immodificabilità, l’integrità e la leggibilità dei documenti pubblicati.