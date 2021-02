Fratoianni: “È sui temi, sulla Politica, che faremo la nostra scelta”

Voglio essere chiaro e diretto.

Non esistono governi tecnici. Ogni governo è politico e lo è per quello che realizza e vuole realizzare.

Il mio giudizio su come siamo arrivati a questo punto è negativo. Molto negativo. Noi sostenevamo con convinzione, insieme a #PD e #M5S, il governo di Giuseppe Conte, che Matteo Renzi ha abbattuto con un atto di teppismo politico.

La proposta di #MarioDraghi non ci entusiasma, è evidente. Ma non diciamo nemmeno no a priori.

Prima vogliamo vedere quale maggioranza lo sosterrà. Perché c’è un limite a tutto e i nostri voti non si sommeranno mai a quelli della destra nazionalista di #Salvini e #Meloni.

Poi vogliamo vedere le proposte, il programma politico

Patrimoniale e riforma fiscale in senso progressivo o flat tax?

Rinnovo del blocco dei licenziamenti o libertà di licenziare nel mezzo della pandemia?

Messa in sicurezza idrogeologica del territorio o ponte sullo stretto?

Rinnovo, e magari estensione, del reddito di cittadinanza o privare queste persone di un sostegno più che mai necessario?

Sanità pubblica e diffusa o privatizzata e accentrata?

È sui temi, sulla Politica, che faremo la nostra scelta. Noi siamo pronti a discutere.