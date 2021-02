Salvini: “Non abbiamo pregiudizi”

Vi aggiorno al termine della riunione del centrodestra. Innanzitutto esprimo soddisfazione perché dopo settimane di agonia e di litigi, e dopo un anno e mezzo di comunicati bulgari e dirette a reti unificate, non ci sono più Conte e Casalino, Bonafede e la Azzolina: respiriamo, questo è già un servizio reso all’Italia e agli italiani, grazie alla nostra coalizione che ha mantenuto grande compattezza.

Lo ribadiamo

La via maestra sono le elezioni, che possono essere svolte in sicurezza, visto che in primavera si voterà in 1.300 comuni rappresentativi di circa 20 milioni di italiani. Ovviamente siamo persone educate e realiste, sappiamo che il Paese ha bisogno di risposte immediate e il Parlamento non può rimanere fermo. Il professor Draghi ci incontrerà e ci ascolterà, andremo a capire, proporre e a valutare. A differenza della sinistra non abbiamo pregiudizi. Gli italiani hanno fame di salute, lavoro, scuola, meno tasse e meno burocrazia.