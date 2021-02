Studi televisivi Rai: come vengono rispettate le misure anti-Covid durante i programmi televisivi?

La Rai finisce nel mirino del Codacons per la possibile mancata osservanza delle misure anti-Covid all’interno degli studi televisivi dove vengono trasmessi i programmi della rete. L’associazione ha presentato infatti una formale diffida alla Rai e una istanza d’accesso per avere copia di tutti gli atti e i documenti relativi alle azioni intraprese dall’azienda per tutelare i propri lavoratori in tema di Covid.

“Le aziende italiane – tra le quali la RAI, per giunta concessionaria del servizio pubblico – hanno l’obbligo normativamente imposto di garantire la tutela della sicurezza dei lavoratori – scrive il Codacons nell’istanza – Per contenere il contagio e tutelare i lavoratori, l’azienda ha l’obbligo di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e della aree comuni (es. camerini, studi, mense, zone fumatori, spogliatoi, ecc.). Deve essere inoltre garantita la pulizia a fine turno e sanificazione periodica di tutte le superfici con contatti frequenti (es. camerini, microfoni, trucchi, tastiere, ecc.).

PRESENTATA DIFFIDA ED ISTANZA D’ACCESSO DOPO CASI ANOMALI DI CONTAGIO ALL’INTERNO DEGLI STUDI RAI

Il Protocollo anti-contagio Covid-19 per gli ambienti di lavoro richiede, oltre alla pulizia giornaliera, l’esecuzione di una sanificazione periodica […] E pertanto, se l’emergenza coronavirus rappresenta un problema di salute pubblica e, in questa fase di continua e rapida evoluzione, allora appare evidente che la gestione delle misure di prevenzione e protezione deve essere scrupolosamente seguita all’interno dei locali di lavoro”.

Il Codacons, anche a seguito di alcuni recenti casi di positività riscontrati all’interno degli studi Rai, ha diffidato l’azienda ad assicurare il rispetto delle norme anti-Covid all’interno degli studi e di tutti gli ambienti RAI, e ha chiesto alla rete di ottenere copia di:

“documenti, circolari, protocolli ed ogni altro atto con cui si regolamentano le misure da intraprendere in caso di positività;

documenti inerenti l’affidamento dei servizi di disinfestazione, sanificazione pulizia dei locali, ivi inclusi i contratti e gli altri documenti da i quali si possa evincere le tempistiche e le modalità concrete di erogazione di predetti servizi;

sanzioni irrogate per inosservanza delle norme anticovid;

azioni poste in essere per assicurare controllo, monitoraggio e sanzioni rispetto al dovere di evitare assembramenti, uso dei DPI;

dotazioni strumentali e di organico per l’esecuzione di test antigenici rapidi

documenti inerenti le azioni che devono essere attuate per il monitoraggio della temperatura, lo stato di salute e le condizioni generali dei soggetti che fanno ingresso nei locali RAI;

documenti inerenti le azioni che devono essere attuate per la verifica, da parte delle Autorità sanitarie e di vigilanza, delle misure attuate per il monitoraggio della temperatura, lo stato di salute e le condizioni generali dei soggetti che fanno ingresso nei locali RAI”.

