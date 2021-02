Scanzi: “La Meloni è la politica più banale e ripetitiva del mondo”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Quando ho visto il post (patetico) di ieri in cui il suo partito di ex (ex?) fascisti esultava per l’endorsement di Massimo Boldi, persona degnissima e garbatissima come poche ce ne sono nel suo ambiente, ho pensato due cose.

1) Donna Giorgia, da sempre, soffre il fatto che nessun intellettuale la consideri. È il suo tallone d’Achille. Gioca alla borgatara, ma in cuor suo vorrebbe essere stimata da chi invece (ahilei) neanche se la fila. Anche per questo straparla sempre di “sinistra snob”, “radical chic” e “senatori a vita de’ sinistra!”.