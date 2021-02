Ruocco: “Stasera l’amarezza è tanta”

Così l’onorevole Carla Ruocco sulla sua pagina Facebook:

Stasera l’amarezza è tanta! È vergognoso come sia stato messo in primo piano l’interesse personale rispetto a un’emergenza sanitaria nazionale e mondiale.

In questo momento delicato e difficile non posso fare altro che ringraziare il Presidente Giuseppe Conte

per la costanza, il coraggio e la dedizione con cui ha governato il Paese nel periodo più buio dal dopoguerra!