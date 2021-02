Campidoglio, iniziata riqualificazione viale Palmiro Togliatti

Al via nei giorni scorsi la riqualificazione di viale Palmiro Togliatti nel tratto tra via Prenestina e via delle Robinie coordinata dal Dipartimento Simu di Roma Capitale.

L’intervento

L’intervento, per un importo complessivo di 2,3 milioni di euro, viene eseguito su un tratto di circa 1,4 chilometri per senso di marcia. I lavori sono effettuati di notte per non arrecare disagio i cittadini.

Sono previste lavorazioni sul manto stradale, nei tratti particolarmente ammalorati, comprese quelle sulle corsie preferenziali riservate agli autobus, la pulizia delle caditoie e tombini con il ripristino della corretta funzionalità del sistema idraulico, la riqualificazione della segnaletica orizzontale e verticale con l’utilizzo di materiale più resistente e duraturo nel tempo, soprattutto in prossimità degli attraversamenti pedonali.

Le dichiarazioni di Virginia Raggi

“Chi percorre viale Palmiro Togliatti in questi giorni potrà finalmente vedere dei lavori in corso sul manto stradale. Stiamo, infatti, riqualificando una delle arterie di traffico più utilizzate per spostarsi nella periferia est della città che, per via della percorrenza di migliaia di veicoli ogni giorno, è soggetta ad una veloce usura nel tempo. Ora non ci occuperemo di rinnovare solo l’asfalto, ma dedicheremo grande attenzione alla segnaletica per potenziare la sicurezza dei cittadini mentre attraversano semplicemente la strada, quando aspettano l’autobus alla fermata o stanno portando i propri figli a scuola”, spiega la sindaca Virginia Raggi.

Le parole di Linda Meleo

“Viale Palmiro Togliatti è solo un’altra delle #StradeNuove di periferia. Sono molto contenta per l’avvio di un altro importante cantiere per la nostra città. È una strada che collega vari quartieri del quadrante est. Abbiamo investito molto per riqualificarla in questo tratto perché gravemente ammalorata. È un intervento molto atteso dai residenti, che ripristina la funzionalità e la sicurezza della strada non solo per i veicoli privati, ma anche per i mezzi pubblici”, sottolinea l’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo.