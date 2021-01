Raggi: “Non dobbiamo abbassare la guardia”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Non dobbiamo abbassare la guardia, ma continuare ad agire in modo responsabile. Lo dobbiamo fare per tutelare i nostri cari e la comunità. Lancio un appello soprattutto ai più giovani: il virus non è stato ancora sconfitto, quindi, non possiamo vanificare gli sforzi fatti finora. Quella che stiamo vivendo è una fase delicata e abbiamo il dovere di agire in modo corretto, senza eccezioni. Episodi come quelli di ieri sera non sono tollerabili e vanno condannati con fermezza.

Anche questo weekend gli agenti della Polizia Locale hanno presidiato le aree della movida con controlli mirati per far rispettare le disposizioni anti-Covid. Sono oltre 40 le persone sanzionate per aver violato norme a tutela della salute pubblica.

Gli assembramenti e il consumo irregolare di alcolici su strada sono state le violazioni maggiormente riscontrate non solo nelle zone del Centro Storico, ma anche in quartieri come Prati, Monti, Pigneto ed Eur. Per questo le pattuglie hanno chiuso momentaneamente al transito alcune aree più affollate. Interventi tempestivi per limitare al massimo gli affollamenti in alcune zone specifiche tra cui piazza dell’Immacolata, largo degli Osci, Santa Maria in Trastevere e piazza San Callisto con verifiche che hanno interessato anche le vie circostanti.

Sono stati svolti anche accertamenti su esercizi commerciali e minimarket con quattro esercenti sanzionati per vendita e somministrazione oltre l’orario previsto e per il mancato uso di mascherine

Come sempre ringrazio gli agenti di Polizia Locale per il prezioso lavoro sul nostro territorio e rinnovo l’invito alla prudenza e al rispetto delle regole.