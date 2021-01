Scanzi: “Non siate tristi, siamo solo dentro il disastro più totale”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

La situazione spiegata bene. Lo scenario è un disastro. Sangue, macerie e bile ovunque. Martirio a cielo aperto. Conte non ha i numeri e i responsabili sono pochi e inaffidabili. Pensate anche solo al balletto del forzista Vitali o al litigio tra Rossi e Lonardo per usare il nome “Noi campani” dentro il gruppo “Europeisti”. Con gente così non vai neanche al circo. Quindi riprenderanno Renzi di sicuro, perché non si andrà a votare mai. E del resto Renzi lo rivuole buona parte del Pd, altrimenti a quest’ora i senatori di Italia Viva se li erano già ripresi quasi tutti.

La Diversamente Lince di Rignano avrebbe detto oggi a Mattarella che, come primo mandato, non vuole il nome di Conte ma qualsiasi altro. Poi gli andrebbe bene anche l’odiato (da lui) Conte, ma solo al secondo giro.

Ovviamente lo fa solo per tattica e per vedere se al primo giro di consultazioni il Pd e i M5S si spaccheranno di fronte all’idea (che piace da matti ai Marcucci, ma pure a non pochi 5 Stelle) di riprendere subito Renzi, magari (magari?) dentro un governo guidato da un Fico o Di Maio.

È possibile che Mattarella, uomo di rara saggezza ma anche (giustamente) inviperito come pochi, domani dia una sorta di “mandato esplorativo di circostanza” a Fico, ma solo per dare tempo a Conte e agli altri partiti di maggioranza di trovare una soluzione durante il weekend.

A quel punto, la prossima settimana, il Capo dello Stato dovrebbe dare l’incarico “vero”: o a Conte (se accetta Renzi), oppure a un nome grillino gradito (per finta) a Renzi.