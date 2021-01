Confartigianato: stabilità politica, misure strutturali e investimenti per rilanciare piccole imprese

“Abbiamo bisogno di stabilità politica per dare risposte alle piccole imprese che vivono una fase di precarietà e di disorientamento. Ci aspettiamo che finalmente vengano messi in campo investimenti e riforme strutturali che da troppi anni non sono stati realizzati”. E’ il messaggio lanciato oggi dal Presidente di Confartigianato Marco Granelli durante il programma di La7 ‘Coffee Break’ condotto da Andrea Pancani.

Forte preoccupazione

Granelli ha sottolineato le difficoltà e la forte preoccupazione dell’artigianato e delle piccole imprese colpiti dalla crisi e la necessità di mettere in campo misure e risorse poderose per rilanciarne il ruolo nella nostra economia e promuovere il valore artigiano dei prodotti e servizi made in Italy, anche favorendo il trasferimento delle competenze ai giovani attraverso il rilancio dell’apprendistato.

Il Presidente Granelli ha poi ricordato le indicazioni espresse durante il confronto con il Governo sul Recovery Plan svoltosi il 25 gennaio. “Lo snodo cruciale – ha sottolineato – è rappresentato dalla capacità della nostra macchina amministrativa di gestire in modo efficiente l’attuazione delle misure del Piano“.