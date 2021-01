Fornaro: “Centrodestra interessato solo al voto non all’Italia”

“Il centrodestra con la richiesta di elezioni anticipate dimostra di avere come primario interesse non quello degli italiani, ma quello di parte.

È giusto invece, guardando all’interesse generale e alla difficile fase che stiamo vivendo, ricercare soluzioni per dare risposte concrete e immediate alla domanda di protezione e rilancio dell’economia che arrivano da cittadini e imprese.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro

Occorre ripartire dalla maggioranza assoluta alla Camera e da quella relativa al Senato ottenute da Conte la scorsa settimana, per provare ad ampliare la base parlamentare del governo con chi ha a cuore il presente e il futuro dell’Italia più di qualche teorico tornaconto elettorale”.

Articolo 1 Comunicati Stampa