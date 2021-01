Dallo smart office alla palestra smart in questo 2021

Lo sport in Italia prima della pandemia aveva un valore annuo di 10 miliardi di euro, ma era principalmente strutturato per una partecipazione fisica. La chiusura delle palestre ha determinato una rivoluzione copernicana. Le persone hanno avuto bisogno di allenarsi a casa, senza la presenza fisica dell’istruttore, in orari più flessibili a causa dello smart working; molte strutture hanno risposto alle richieste, aggiornando la loro offerta con programmi home fitness, mentre altre hanno lasciato che le serrande chiudessero sulla loro attività per tutta la durata delle misure anti-covid.

Sportclubby, la piattaforma per prenotare e acquistare corsi sportivi online e in palestra, ha realizzato una ricerca sulle abitudini e le intenzioni degli italiani in merito allo sport durante e post covid. I risultati mostrano che il cambiamento introdotto dalla pandemia, resterà nel tempo. Stefano De Amici, cofondatore di Sportclubby, ha dichiarato duranto il primo lockdown: “Continuare a fare sport in sicurezza è possibile e crediamo che sarà l’occasione per scoprire nuove discipline e forme di allenamento. Nel nostro network, ad esempio, esistono circa 40 sport “minori” che si possono svolgere all’aperto tutto l’anno e decine di personal trainer che impartiscono lezioni personali in sedi diverse dalla classica palestra”.

Lo sport ibrido

Se sette italiani su dieci dichiarano di voler ritornare in palestra, un 16% ha manifestato la volontà di voler continuare a frequentare corsi online, accanto a quelli in palestra. Non più una sola formula sportiva, ma uno sport ibrido, che coniuga virtualità con presenza fisica.

Questo modello di gestione del fitness non è nuovo per altri Paesi, come l’America, in cui personal trainer di fama mondiale hanno fatto carriera con la vendita di corsi online, come Shaun T, il personal trainer che utilizza circuiti hit per far dimagrire le persone, o Jillian Michaels, la celebre personal trainer del programma tv “The Biggest Losers”.

Enrico Mantovani, del sito www.pazziperilfitness.it, ha raccontato: “La richiesta di attrezzi per l’home fitness è aumentata del 44% dall’inizio della pandemia. Fra i più richiesti ci sono i tapis roulant pieghevoli e le cyclette, soprattutto a causa delle limitazioni di circolazione del primo lockdown; a seguire fasce elastiche, tappeti e pesetti. Le persone hanno dovuto ricreare una palestra a casa da zero in tanti casi”.

Indoor o outdoor

La ricerca dell’Osservatorio di Sportclubby ha rilevato che il 3% degli italiani intende allenarsi all’aperto senza pagare un’iscrizione in palestra, mentre il 7% vorrebbe farlo con un personal trainer. Ma non più quello della propria palestra: infatti 1 italiano su 3 ha dichiarato di volersi allenare con istruttori che non fanno parte della propria area territoriale.

Il futuro

Lo smart working sta avendo un peso notevole nella scelta della palestra: gli utenti richiedono servizi più flessibili che l’online permette. Lo sport deve entrare sempre più nel digitale, dal momento che la realtà ha dimostrato aumenti di fatturato per quei centri sportivi che hanno saputo adeguarsi prontamente alla transizione come anche i produttori di attrezzi fitness connessi.

pasja1000 / pixabay