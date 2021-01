Raggi: “Con #StradeNuove abbiamo riqualificato arterie fondamentali per la città”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Durante il periodo di lockdown i cantieri stradali in città non si sono mai fermati. Con il nostro programma #StradeNuove abbiamo riqualificato arterie di traffico fondamentali per la città, ponti e gallerie che ogni giorno vengono percorse da migliaia di auto e scooter. Il Dipartimento Lavori Pubblici coordina tutte le operazioni nei cantieri stradali o per la ristrutturazione di scuole, edifici pubblici, facendo attenzione al rispetto delle procedure per la salute degli operatori.

Vogliamo che questi importanti lavori per la città proseguano spediti e in sicurezza, e per farlo abbiamo pensato ad uno strumento in più: un nuovo Comitato Territoriale, frutto di un accordo tra Roma Capitale e tutte le sigle sindacali del settore edile, si occuperà di monitorare il rispetto delle normative per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Un altro passo fondamentale per far ripartire i cantieri e l’economia garantendo la sicurezza dei lavoratori che ogni giorno sono impegnati sulle strade della città.