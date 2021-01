Su Procida Capitale della Cultura 2022, Federico Conte: “Una grande opportunità per il Sud”

“Procida, Capitale italiana della cultura è una meravigliosa notizia per la Campania e per il Sud. Disegna lungo l’orizzonte di questo periodo difficile per il turismo, per le risorse territoriali, per l’economia, un arcobaleno di speranza. Davvero dobbiamo guardare avanti con fiducia. Quest’anno gettiamo le basi per uscire dalla pandemia, il prossimo anno si corre per il rilancio del territorio, di economia e lavoro.

Lo dichiara Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali.

Da Procida possiamo costruire una bella rete del Mediterraneo: risorse ambientali, turismo green, prodotti tipici, filiera agroalimentare del territorio, il binomio cultura e paesaggio, dentro i rivoli della tradizione, della nostra storia millenaria. C’è molto da fare, e con un Recovery Plan più orientato a Sud, con una Europa che guardi al Mediterraneo, possiamo lanciare una sfida di rilancio che a guardarla da ora, da qui, nutre di fiducia e prospettive. Queste sono le priorità di cui dobbiamo occuparci”.

Articolo 1 Comunicati Stampa