Scanzi: “Uno scenario terrificante”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Una delle tante bugie di Renzi è quella secondo cui, se Conte non raggiunge 161 sì al Senato, deve andare a casa a prescindere.

È una sciocchezza costituzionale. Una delle tante, per Renzi.

Martedì, per andare avanti, a Conte basterebbe non la maggioranza assoluta (161, appunto), ma la maggioranza relativa. Ovvero avere anche solo un “sì” più dei “no”. Lo dice la Costituzione, lo dicono i costituzionalisti. E dunque non lo dice Renzi.

Questo però è un tema decisivo. A oggi, stando ai giornali e a chi ne sa, siamo più o meno in parità. Diciamo 150 sì circa e 150 no circa. Il plenum è 321 senatori, ma non c’è mai la presenza di tutti (Napolitano, per esempio, non partecipa da tempo per problemi di salute).

UDC voterà no. Diventano decisivi quindi i voti del Misto, a oggi insondabili a partire dagli ex M5S, e di Italia Viva.