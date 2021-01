Scanzi: “Che pena, che disagio, che schifo”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Da una parte clienti che cenano e ballano, in spregio a qualsiasi regola. Dall’altra gli agenti della Digos che li identificano. E nel mezzo la destra, che soffia sul fuoco della disperazione (e dell’arroganza colpevole, pensando alla strafottenza di certi clienti).

Questa foto esemplifica bene tutto quello che non andrebbe mai fatto in tempo di pandemia. Con tutti questi morti che crescono, con questa dura terza ondata in arrivo.

Che pena, che disagio, che schifo.