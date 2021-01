ioapro, Checcho allo Scapicollo non parteciperà: “Rispettiamo la legge”

Non prenderò parte alla manifestazione #ioapro di domani sera dove ci saranno 50mila ristoratori che apriranno.

Non vi prenderò parte perché la mia battaglia che va avanti da marzo è sempre stata nel segno della legalità. Per noi è fondamentale non mettere a repentaglio né dal punto di vista legale né dal punto di vista fisico lavoratori e clienti.