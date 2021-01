Sabaudia, accordo tra comune e Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano

Prosegue la collaborazione tra il Comune e il Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano volta alla tutela, difesa e conservazione dell’ambiente e del territorio di Sabaudia. Anche per l’annualità 2021 la Giunta ha approvato l’accordo volto alla condivisione del percorso intrapreso ormai da due anni su progettualità fondamentali in tema di tutela del territorio e sostenibilità ambientale.

Sviluppando questi ambiti di collaborazione, la convenzione prevede lo svolgimento di una serie di attività condivise tra l’Ente comunale e il Reparto Biodiversità, che riguardano in particolare la prevenzione degli incendi di determinate aree verde e boschive comunali, la salvaguardia della duna attraverso la manutenzione delle passerelle in legno e la realizzazione e installazione di cartellonistica informativa nelle aree verdi per favorire la comunicazione e l’educazione ambientale.

L’accordo ha durata di un anno e stabilisce che, nell’ambito degli obiettivi prefissati e concordati, il Comune fornirà beni e strumenti mentre il Reparto Carabinieri Biodiversità metterà a disposizione competenza e risorse umane necessarie ad attuare gli interventi.