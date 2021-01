Raggi: “Riqualifichiamo le infrastrutture fondamentali”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Con il progetto #StradeNuove stiamo riqualificando non solo le strade ma tutte le infrastrutture fondamentali come ponti, viadotti o gallerie per consentire ai cittadini di spostarsi in sicurezza.

Tutti coloro che abitano o passano per quel quadrante avranno benefici. In particolare questo intervento ci consentirà di assicurare collegamenti efficaci e sicuri con il centro città, in vista di importanti eventi sportivi dei prossimi mesi come il Gran Premio di Formula E e gli Europei di Calcio. Per non parlare del fatto che migliaia di cittadini ogni giorno percorrono il Ponte della Magliana per raggiungere l’aeroporto di Fiumicino.