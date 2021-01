Di Maio: “Folle perdere le giornate a parlare di una pseudo crisi di governo”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Mi sembra folle perdere le giornate a parlare di una pseudo crisi di governo. Non interessa a me, non interessa agli italiani e non serve al Paese.

Oltre a quella sanitaria, l’unica crisi che dobbiamo affrontare è quella economica che sta colpendo famiglie, imprese e lavoratori. Guardiamo in faccia la realtà, ogni singolo membro di governo e parlamentare deve impiegare le proprie energie per risolvere i problemi degli italiani e trovare soluzioni concrete come i ristori per dare soldi a chi senza colpe ha avuto un calo di fatturato e messo a rischio posti di lavoro.

Facciamo i seri e lavoriamo in maniera spedita.