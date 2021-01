Scuola, Cgil: “Mettere da parte strumentalità politiche e intervenire subito”

“Occorre intervenire subito per riparare ai danni che la pandemia continua a produrre su inclusione scolastica e processi di apprendimento. Serve mettere da parte strumentalità politiche, polemiche e dibattiti sterili”. Lo afferma, in una nota, la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi.

Dare risposte univoche

Inoltre, per la dirigente sindacale “è necessario dare risposte univoche e omogenee sul territorio e mettere in campo tutti gli interventi per garantire la sicurezza. Occorre – prosegue – individuare una corsia preferenziale per l’effettuazione dei tamponi e dei tracciamenti; inserire il personale della scuola nel piano vaccinale nazionale; trovare risposte adeguate e omogenee per il sistema dei trasporti; garantire una fornitura adeguata dei dispositivi di protezione; rivedere per aggiornare i protocolli sulla sicurezza”.

“Da mesi chiediamo questo e molto altro. Si lavori ad ogni livello per trovare tutte le soluzioni per l’emergenza, ma anche per la prospettiva, nella consapevolezza – conclude Fracassi – che ci troviamo in una condizione straordinaria e inedita”.