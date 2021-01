De Carlo (M5S): “Lavorare per aprire al più presto i luoghi di cultura”

La dolorosa scelta attuata dal Governo sulle chiusure dei luoghi di cultura è mirata principalmente, alla luce dei dati preoccupanti dei contagi, ad evitare occasioni di assembramento e di incontri lungo le strade e nelle piazze cittadine. Questi luoghi rappresentano però linfa vitale per la nostra società, che danno lavoro a migliaia di persone in tutto il Paese, ma soprattutto arricchiscono le nostre vite.

Ecco perché, nonostante non siano mancate misure di ristoro – come quelle stanziate a dicembre dal Decreto Ristori Quater per un totale di 1 miliardo di euro per cultura e turismo, che comprendevano, tra le altre, un’indennità da 1.000 euro per artisti, maestranze e lavoratori intermittenti dello spettacolo, raggiungendo un totale di 360 mila lavoratori, compresi quelli che non avevano percepito i bonus già stanziati in agosto – e vi siano altresì ingenti stanziamenti a favore della cultura anche in Legge di Bilancio – come, ad esempio, l’esenzione per l’anno 2021 dalla prima rata dell’Imu sui settori del turismo e dello spettacolo – siamo consapevoli che è giunto il momento di organizzare il settore della cultura verso una rapida apertura, seppur con le dovute attenzioni del caso.

Proposta governo

Accolgo quindi con soddisfazione proposta del Governo di rendere tutto ciò possibile con l’eventuale introduzione di una “zona bianca”, in cui con un RT pari o inferiore allo 0,50 saranno possibili le riaperture di alcuni settori.

Ma alla luce delle sfide che ci attendono nei prossimi mesi, in cui dovremo sicuramente trovare nuove vie per convivere con il virus pur cercando di riavviare al contempo le normali attività, ritengo altresì opportuno continuare a vagliare ogni misura per mantenere aperti, in sicurezza, questi luoghi.

Come diceva Giorgio Strehler, fondatore del “Piccolo Teatro” di Milano, il teatro è vero e proprio “servizio pubblico” ed è per questo che è importante lavorare affinché le sue sale, come tutte le altre sale della cultura, possano riaprire al più presto al pubblico.