Meteo per l’8 gennaio 2021

Roma

Sabato. Tempo instabile con deboli piogge nelle ore mattutine, fenomeni temporaleschi al pomeriggio. In serata il tempo rimarrà instabile con precipitazioni sparse. Temperature comprese tra +4°C e +6°C.

Domenica. Instabilità attesa nelle ore diurne con piogge intense al mattino e poi anche nelle ore pomeridiane; condizioni di tempo instabile anche in serata. Temperature comprese tra +4°C e +8°C.

Lazio

Sabato. Tempo instabile nella giornata con piogge diffuse al mattino su tutto il territorio e fenomeni sempre più intensi nel pomeriggio con temporali sulle zone interne e neve in Appennino fino a 600 800 metri. Instabilità diffusa anche nelle ore serali su tutti i settori.

Domenica. Instabilità diffusa nel corso della giornata con piogge abbondanti nelle ore mattutine e poi anche al pomeriggio su tutta la regione. Nessuna variazione meteo attesa in serata.

AL NORD

Al mattino nubi compatte sul nord-ovest, più irregolari tra Trentino, Veneto e Friuli. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ma uggioso sul settentrione. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con deboli nevicate nella notte in Emilia dai 200 metri.

AL CENTRO

Giornata all’insegna dell’instabilità sulle regioni centrali, con deboli piogge al mattino sui settori Tirrenici. Nel corso delle ore pomeridiane i fenomeni si estenderanno alle altre regioni, più asciutto sulla Toscana. In serata maltempo diffuso, con nevicate nella notte sulla Toscana dai 300-400 metri di quota.

AL SUD E SULLE ISOLE

Forte maltempo al mattino sulla Sardegna, altrove deboli precipitazioni con cieli coperti. Al pomeriggio nubifragi su Campania, Molise, Basilicata e Puglia, meno piogge sulle altre zone. In serata non si verificheranno variazioni; migliora in nottata tra Sicilia e Calabria.

Temperature minime in lieve calo al centro-sud ed in incremento sulle isole Maggiori e al nord; massime in generale diminuzione