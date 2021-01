Il Papa: “La vita ha le sue tenebre, la luce di Dio è più potente”

Per tutti e per ognuno, perchè “la salvezza operata da Cristo non conosce confini”. Questa è l’Epifania, questa è la certezza con la quale il Papa si rivolge al cuore di ciascun uomo durante l’Angelus nella solennità della “manifestazione del Signore a tutte le genti”. Non si tratta di un altro mistero, afferma Francesco, ma dello “stesso evento della Natività visto nella sua dimensione di luce”. A ciascuno di noi, il compito di accoglierla “nella fede” e di “portarla agli altri nella carità, nella testimonianza, nell’annuncio del Vangelo”.

Luce che vince le tenebre

Commentando le Letture, il Pontefice riporta la visione del profeta Isaia e il passo del Vangelo di Matteo. Il primo annuncia la luce di Dio in un orizzonte di tenebre:

La visione di Isaia, riportata nella Liturgia odierna risuona nel nostro tempo più che mai attuale: «La tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli». In questo orizzonte, il profeta annuncia la luce: la luce donata da Dio a Gerusalemme e destinata a rischiarare il cammino di tutte le genti. Questa luce ha la forza di attrarre tutti, vicini e lontani, tutti si mettono in cammino per raggiungerla.

Il secondo racconta che questa luce è il Bambino di Betlemme, Gesù, “nato non solo per alcuni ma per tutti gli uomini, per tutti i popoli”:

Dove è questa luce? L’evangelista Matteo, a sua volta, raccontando l’episodio dei Magi mostra che questa luce è il Bambino di Betlemme, è Gesù, anche se la sua regalità non da tutti è accettata. Anzi, molti la rifiutano, come Erode. È Lui la stella apparsa all’orizzonte, il Messia atteso, Colui attraverso il quale Dio realizza il suo regno di amore, il suo regno di giustizia, il suo regno di pace. Egli è nato non solo per alcuni ma per tutti gli uomini, per tutti i popoli.

Annuncio e carità

Ma come è possibile che la luce di Cristo si irradi attraverso i secoli e la storia dei popoli? Il richiamo di Francesco sta nell’impegno ad accoglierla con fede, annunciarla attraverso la Parola e la testimonianza il Vangelo e “con lo stesso metodo scelto da Dio per venire in mezzo a noi, l’incarnazione”:

farsi prossimo all’altro, incontrarlo, assumere la sua realtà. Solo così la luce di Dio, che è Amore, può risplendere in quanti la accolgono e attirare altri. La stella è Cristo, ma la stella possiamo e dobbiamo essere anche noi, per i nostri fratelli e le nostre sorelle, come testimoni dei tesori di bontà e di misericordia infinita che il Redentore offre gratuitamente a tutti. La luce di Cristo non si allarga per proselitismo ma per testimonianza (…) anche per martirio.

Fede e preghiera

Come ogni dono che arriva dal Padre, avverte il Pontefice, la luce ricevuta non si può possedere o “gestire”. La condizione necessaria è fare come i Magi e proseguire il cammino con fede attraverso la preghiera:

Lasciarci sempre affascinare, attirare, guidare, illuminare e convertire da Cristo: è il cammino della fede, attraverso la preghiera e la contemplazione delle opere di Dio, che continuamente ci riempiono di gioia e ci riempiono di stupore, uno stupore sempre nuovo.

Ecco allora l’implorazione a Maria per chiedere “protezione sulla Chiesa universale – conclude Francesco – affinché diffonda nel mondo intero il Vangelo di Cristo, luce di tutte le genti, luce di tutti i popoli”.