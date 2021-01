Brescia, veglione di Capodanno: indaga la Procura

La Procura della Repubblica di Brescia ha aperto un fascicolo a seguito di esposto Codacons sul caso del veglione di Capodanno organizzato illegalmente presso un resort di lusso di PADENGHE SUL GARDA.

Nei giorni scorsi infatti l’associazione dei consumatori aveva presentato una denuncia alla magistratura bresciana chiedendo di aprire una indagine sull’accaduto, accertando i fatti e le responsabilità di gestori del locale e partecipanti alla festa, alla luce delle violazioni delle misure anti-Covid.

Si legge nell’esposto depositato dal Codacons:

“I comportamenti adottati dagli ospiti presenti all’interno della struttura nonché dalla Direzione stessa dell’hotel violano le norme volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 contenute nel DPCM 3 dicembre 2020 (in Gazz. Uff., 2 dicembre 2020, n. 299. – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

In particolare si fa riferimento alle regole per le strutture alberghiere e ricettive che impongono, oltre alle più basilari norme di comportamento igienico sanitarie e quindi uso obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento sociale ecc., anche quelle ulteriori e specifiche relative ai servizi di ristorazione che tanto hanno stabilito per gli eventi del 31 dicembre: “dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive e’ consentita solo con servizio in camera”.

Né del resto possono soccorrere le giustificazioni adottate dalla Direzione che non avrebbe saputo fronteggiare i comportamenti degli ospiti vista la compartecipazione all’evento di festa dello stesso Direttore dell’Hotel, sig. Ivan Favali che, anzi, avrebbe acconsentito a favorire situazioni di assembramento potenzialmente pericolose in relazione all’attuale emergenza sanitaria”.

ECCO COSA SCRIVEVA IL CODACONS NELLA DENUNCIA CHE HA DATO IL VIA ALL’INDAGINE

Il Codacons ha dunque chiesto alla Procura di “accertare la veridicità dei fatti accaduti all’interno della struttura ricettiva Luxury Bay Spa Resort di Padenghe sul Garda e, in caso di esito positivo, valutare se possano ravvisarsi, a carico degli ospiti presenti all’interno della struttura nonché dei titolari della stessa, fattispecie penalmente rilevanti in violazione della normativa volta a contenere l’attuale emergenza epidemiologica

Chiede altresì di voler valutare, nell’interesse della pubblica incolumità ovvero della salute pubblica, se sia necessaria un’attività di screening di tutti coloro che erano presenti all’evento del 31 dicembre 2020 presso la struttura alberghiera – ricettiva in questione.

Contestualmente all’accertamento delle eventuali violazioni penali che la S.V. Ill.ma dovesse ravvisare si chiede al Corpo di Polizia Municipale della Città di Padenghe Sul Garda (Bs) di valutare, all’esito degli accertamenti svolti, l’applicazione, a carico degli ospiti presenti all’interno della struttura ricettiva e i titolari della struttura alberghiera, delle sanzioni amministrative previste per violazione dei divieti normativamente stabiliti nel Dpcm del 3 dicembre 2020 con contestuale chiusura temporanea della struttura”.

