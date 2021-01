Bologna, la Befana in solidarietà con la Casa dei Risvegli sarà online

Incalza online la Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris, la struttura di riabilitazione per le persone in coma o in stato vegetativo. Nel rispetto delle misure di contenimento del coronavirus, la XXIII edizione della Befana si è reinventata per raggiungere comunque i più piccoli con le sue calze colme di regali.

Mercoledì 6 gennaio alle 17, sarà in diretta sulla pagina facebook di Fantateatro lo spettacolo che la Befana offre tradizionalmente ai bambini e alle bambine dal teatro Duse. La Befana incalza è il titolo di uno spettacolo fatto di giochi, ricette, racconti e immagini delle befane degli anni scorsi, realizzato da Fantateatro con Paola Mandrioli e Fabio Govoni per la regia di Sandra Bertuzzi.

Premiati i bambini delle scuole

Alla fine dello spettacolo verranno premiati i bambini delle scuole di Bologna e provincia che hanno partecipato al concorso che ha invitato i bambini a chiedere che cosa avrebbero voluto trovare nella calza e di esprimerlo attraversi scritti e disegni. Le calze in omaggio verranno recapitate alle scuole che hanno partecipato.

Sempre il 6 gennaio alle 11, la Befana seguirà dal giardino, stando dietro alla vetrata, la consegna dei doni da parte degli operatori e darà il suo saluto agli ospiti della Casa dei Risvegli al Bellaria. La Befana, con mascherina e distanziamento, è riuscita a far recapitare le calze dagli operatori anche ai piccoli ospiti del reparto pediatria e chirurgia pedriatica dell’Ospedale Maggiore.