Fratoianni, discriminazioni Deliveroo: “Una vittoria importante”

Il tribunale di Bologna ha confermato che l’#algoritmo utilizzato da #Deliveroo, una delle più grandi piattaforme di consegne a domicilio, è discriminatorio. Per la prima volta in #Italia e in #Europa si considera discriminatoria l’organizzazione del lavoro di una piattaforma digitale.

Penalizzati anche i malati e gli scioperanti

La stessa azienda ha ammesso durante il processo che il lavoratore veniva penalizzato anche in caso di malattia o sciopero.

Una vittoria importante e un passo fondamentale per riconoscere pieni #diritti e #dignità a tutte e tutti i #rider del #FoodDelivery.