Raggi: “Continuiamo su questa strada”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Le baracche che sorgevano all’interno della pineta su via del Lido di Castel Porziano sono state abbattute. Erano state costruite abusivamente ed erano ben nascoste dall’alta vegetazione e dai rifiuti gettati da incivili. Lì dentro sfruttatori senza alcuno scrupolo facevano prostituire delle donne, in alcuni casi anche molto giovani. Ricattandole e facendo loro false promesse.

Grazie al Municipio X, in particolare all’assessore all’Ambiente, al territorio e alla sicurezza Alessandro Ieva, abbiamo messo in piedi un’imponente programmazione di interventi per poter agire con criterio e strategia.

Questa operazione di bonifica si aggiunge infatti a quelle già compiute. Continuiamo su questa strada.