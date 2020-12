Fratoianni: “Se Matteo Salvini fosse una persona seria…”

Se Matteo Salvini fosse una persona seria impedirebbe agli amministratori leghisti di prendersela quotidianamente con clochard e poveri cristi (buttando via coperte, togliendo panchine, multandoli e altre nefandezze del genere), invece che inventare l’ennesima trovata propagandistica.

Cerca solo le telecamere

Anche perché, se fosse veramente interessato a fare volontariato, saprebbe che non vi sono restrizioni in merito.

Ma non lo è, cerca solo l’obiettivo della telecamera e i titoli dei giornali per 4 voti in più. Indecente.