Recensione di Broker online sul broker di valuta estera

Broker online è un attore speciale sul mercato dei cambi. Non è solo un broker, ma anche la più grande rete di social trading del mondo. Un social trading network è una sorta di Facebook per i trader. È possibile seguire i trader, pubblicare messaggi, rispondere ad altri e copiare i trader di successo. (Un’introduzione al commercio sociale si trova qui).

In questa recensione Forex di Broker online parliamo delle funzioni del social trading network. Ma esaminiamo anche le opinioni di Forex trading online come broker tradizionale. Perché quando si tratta dei vostri soldi, la cosa più importante è che un broker sia affidabile e offra qualità. Abbiamo esaminato la gamma di attività che Broker online offre, la qualità della piattaforma di trading e l’affidabilità della società che sta dietro a Broker online.

Il commercio sociale della Broker online

Non molti broker Forex hanno un ruolo nei social media, e Broker online è l’unico broker specializzato in questo campo. Per la maggior parte dei broker Forex e CFD la piattaforma consiste in una panoramica delle attività e dei grafici. Su Forex trading online, la homepage è una fonte di notizie su altri trader, portafogli e attività che seguite. Gli aggiornamenti di stato nei feed contengono notizie, analisi e raccomandazioni di trading.

La rete è composta da dilettanti e professionisti. Tutti possono pubblicare la loro opinione su Forex trading online, quindi non tutte le opinioni sono un buon consiglio. Sta a voi decidere chi vi segue. Anche altri commercianti possono seguirvi. Se hai successo e ottieni molti seguaci, puoi diventare un investitore popolare. Sarete anche pagati per il commercio.

Broker online – Copiare i trader di successo

Oltre alla tracciatura e al tracciamento, è possibile copiare automaticamente anche altri commercianti. Se trovate un buon trader di Forex, delle cui decisioni vi fidate, potete copiare quel trader con una parte del vostro capitale di trading. Tutti gli acquisti e le vendite effettuati dal commerciante saranno automaticamente effettuati anche per voi (in proporzione alla quantità di denaro che avete investito). In questo modo si può guadagnare dalle decisioni degli altri, senza dover negoziare attivamente con se stessi.

Broker online ha anche uno speciale Forex “CopyPortfolio”. Si tratta di portafogli d’investimento gestiti da un gestore professionale o che seguono un mercato o un tema specifico. Per esempio, c’è il CryptoPortfolio che segue il mercato delle più importanti valute criptate, o il Portafoglio Carl Icahn che copia gli investimenti del multimilionario Carl Icahn. Investire in un portafoglio CopyPortfolio è gratuito, si paga solo lo spread e le commissioni di rollover, come quando si fa trading da soli.

CopyForex Portfolio e altri trader è l’ideale per gli investitori passivi che vogliono un ritorno sugli investimenti attivi. Ma per un trader Forex serio questo non è interessante. Dopotutto, come trader, voi stessi volete vedere le migliori opportunità sul mercato. In questo caso, le notizie e i consigli di altri trader sono molto utili. Questo può aiutarvi a individuare tendenze che altrimenti non potreste vedere.

Recensione della piattaforma Broker online: Opinioni Forex trading online

La piattaforma di trading Forex trading online Forex è completamente basata sul web e funziona attraverso qualsiasi browser. Per lo smartphone, Forex trading online opinions ha un’applicazione gratuita, che potete scaricare dall’Apple application store o dal Google Play store. Poiché Forex trading online opinions è principalmente un social trading network, la homepage della piattaforma non è l’ideale per i trader Forex attivi. Troppo spazio per le notizie e il sentimento del mercato e troppo poco per informazioni dettagliate sui prezzi e sui grafici. Dovrete cliccare su una pagina di coppia di valute per vedere il grafico dei prezzi.

Ciò che è utile, però, è che si può tenere una “lista di controllo” dei beni che si desidera monitorare. Se cliccate su una coppia di valute (o su un altro investimento), vedrete le statistiche e un grafico dettagliato. È possibile impostare vari tipi di linee sul grafico e applicare una serie di indicatori di analisi tecnica.

Forex trading online Reviews ha una nuova applicazione ‘ProCharts’ che è ancora in fase beta. Ciò consente di posizionare diversi grafici accanto e sotto ciascuno di essi sullo schermo, in modo da poter confrontare l’andamento dei prezzi a colpo d’occhio. ProCharts è un’aggiunta gradita, ma non è flessibile come le piattaforme Forex più professionali o come MetaTrader 4. Tuttavia, per la maggior parte dei trader la piattaforma Migliori broker online offre materiale più che sufficiente per una seria analisi tecnica.

È interessante che il programma Forex trading online Forex Reviews abbia una speciale scheda “Ricerca” per alcuni asset. In questa scheda troverete le aspettative di prezzo degli analisti professionisti. Potete anche vedere cosa sta facendo un gran numero di grandi hedge fund e di insider. In questo modo si risparmia la ricerca necessaria, consentendo di prendere decisioni di trading più rapide. Purtroppo, la scheda Ricerca è disponibile solo per un certo numero di titoli di grandi dimensioni, e non per valute, materie prime o cripto valute. Il programma Migliori broker online riceve un 7 da noi.

Offerta di prodotti Forex, leva e margini

Per i trader del Forex, Migliori broker online offre 47 coppie di valute per il trading. Questo include tutte le maggiori e minori, così come alcune coppie di valute esotiche come l’USD/HKD e l’USD/CNH. Per la maggior parte dei trader di Forex questo è sufficiente, ma ci sono altri broker dove è possibile negoziare valute ancora più esotiche. Migliori broker online ha anche una piccola selezione di 6 materie prime con cui commerciare: petrolio, oro, argento, rame, gas naturale e platino.

Dove Migliori broker online si distingue dalla maggior parte dei concorrenti è nella quantità di valute criptate che vi si possono scambiare. Sono disponibili fino a 16 valute crittografiche, alcune delle quali si possono vedere in pochi altri broker. Troverete anche CFD su oltre 1.000 azioni, quasi 150 ETF e 13 indici azionari su Forex trading online. Si tratta di un’ampia gamma di prodotti, se volete diversificare i vostri investimenti e non solo il commercio di valute.

È possibile negoziare con un leverage fino a 30 volte su alcune coppie di valute. Si tratta di un fattore di leva elevato, troppo rischioso per la maggior parte delle transazioni. Fortunatamente, si può anche commerciare con meno leva. Il leverage richiesto sarà accantonato immediatamente all’apertura della negoziazione sul Forex, in modo da non dover calcolare il margine da soli. La cosa speciale è che si possono acquistare azioni e valute criptate senza leva finanziaria, con Migliori broker online che in realtà acquista il prodotto sottostante per voi. Normalmente, si acquista solo il diritto di guadagnare o perdere dalla propria posizione.

Migliori broker online applica spread ragionevolmente competitivi, a partire da 3 pip su coppie di valute liquide come EUR/USD e USD/CAD. Sulle coppie di valute più esotiche, gli spread sono, come sempre, più alti. Prestare attenzione quando si scambiano le valute criptate. Gli spread alla Bitcoin sono vicini al 2%, e ancora più alti in alcune altre valute criptate. Pensiamo che sia troppo alto. Se commerciate principalmente con crypto, allora dovreste contattare altri broker. D’altra parte, gli spread delle materie prime sono relativamente interessanti, e quelli per le azioni e gli indici, in media.

Riteniamo che la gamma di prodotti Forex di Migliori broker online per un broker valutario sia più che sufficiente e che la maggior parte degli spread siano, in ogni caso, ragionevoli. Grazie a tutte le funzioni aggiuntive che il broker offre nel campo delle operazioni sociali, Migliori broker online riceve un 8 per la sua offerta.