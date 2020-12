Ostia, maltempo, Picca, Lega: “Raggi e Zingaretti vengano a fare mea culpa”

“L’ondata di maltempo che si è registrata in queste ultime ore non ha lasciato scampo ad Ostia. A subire i danni peggiori, è stato lo stabilimento “Vecchia Pineta” sul lungomare Lutazio Catulo, le cui cabine sono letteralmente volate sulla strada. Un vero e proprio colpo di grazia ad un settore, come quello della balneazione, già pesantemente colpito dalla crisi economica portata dal Covd-19”. Così in una nota Monica Picca, capogruppo della Lega nel X Municipio.

Il silenzio delle istituzioni

“La cosa che più ci fa riflettere è che il tutto si è verificato nel silenzio delle istituzioni.

Si sa da sempre quanto distruttivo possa essere il maltempo sul nostro litorale durante l’inverno, ma anche quest’anno, il più critico perché attraversato da un emergenza sanitaria ancora in corso, nulla è stato fatto per prendere le dovute precauzioni per mettere in sicurezza il X Municipio”.

Lo comunica in una nota Monica Picca, capogruppo della Lega nel X Municipio.

Fonte fotografica: Comunicato Stampa