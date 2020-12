In Inghilterra parte il vaccino anti Covid-19 da noi, invece, qualcuno dorme ancora…

In Inghilterra, dalla settimana prossima, sarà possibile vaccinarsi contro il Coronavirus.

A fornire il vaccino sarà la Pfizer, la stessa azienda che fornirà (quando?) il vaccino anche in Italia.

Da noi, invece, si attendono ancora i vaccini antifluenzali “classici”.

Chi ci governa è consapevole che ogni giorno che passa tra zone rosse e gialle, tra divieti e mancati rimborsi, significa la morte di migliaia di posti di lavoro? In questo periodo, di solito, si spende circa il 35% della spesa complessiva annua.

Non è una questione di volere a tutti i costi i cenoni o di fregarsene dei morti

Premesso che se mancano i posti letto nelle terapie intensive è colpa delle regioni che non vi hanno provveduto e di un ministro impegnato, forse, a scrivere libri, ma perchè continuare ancora a ritardare le decisioni che altri già hanno preso? Non mi venissero a dire che c’è un protocollo da rispettare perchè il vaccino che si utilizzerà in Inghilterra è lo stesso che dovremmo noi usare.

C’è una soluzione valida a disposizione, giusto?

Allora sveglia!