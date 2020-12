Frosinone, avviato l’archivio storico comunale

Il consiglio comunale di Frosinone ha approvato la variazione al bilancio 2020-2022 necessaria per la formalizzare l’accettazione del contributo regionale per l’Archivio Storico Comunale. Tale passaggio permetterà, dunque, di ottenere l’erogazione del contributo nella misura dell’80% della somma totale assegnata e di provvedere, con successivi atti dirigenziali, all’affidamento degli incarichi necessari per la realizzazione delle attività previste.

Sistema integrato

L’Archivio Storico Comunale, inserito nel Sistema Integrato Frusinate per la Cultura di cui l’Ente è capofila con il Museo e il costituendo Sistema Museale Urbano, potrà così usufruire di un progetto volto sia all’incremento di moderne tecnologie utili a fornire servizi in modalità telematica o digitale, sia alla promozione del patrimonio in esso conservato, mediante acquisto e implementazione di piattaforma web per la consultazione online.

Il SIF, promosso dal sindaco Nicola Ottaviani è stato realizzato con il coordinamento dell’assessore alla cultura, Valentina Sementilli e con il finanziamento della Regione Lazio.

L’Ente di piazza Vi dicembre, infatti, ha richiesto un contributo per l’incremento di moderne tecnologie utili a fornire servizi in modalità telematica di 6.300,00 euro.