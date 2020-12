Fiumicino, dalla regione 200mila euro per la pulizia di scogliere a Fiumara e Maccarese

Sono felice di poter annunciare che come Regione Lazio abbiamo appena stanziato 200mila euro, che andranno al Comune di Fiumicino, per la pulizia delle scogliere e degli arenili nel tratto di costa compresa tra la foce del fiume Tevere (Fiumara Grande) e il confine sud della spiaggia di Maccarese, posto a circa 400 metri dalla foce del fiume Arrone. Si tratta di un intervento atteso da anni al quale grazie a un lavoro di equipe insieme alla dirigente e all’assessore all’ambiente del Comune di Fiumicino, Vanessa Signore e Roberto Cini, e al dirigente regionale dell’area ambiente Flaminia Tosini che ringrazio, siamo riusciti a dare una importante accelerata. Purtroppo il Comune di Fiumicino risente delle ondate di rifiuti trasportate dal Tevere che portano sulle scogliere plastica, tronchi, elettrodomestici e rifiuti pericolosi come carcasse di animali e bombole di gas.