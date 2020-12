Cerveteri, spettro autistico: online il bando per i contributi alle famiglie

Francesca Cennerilli, Vicesindaca e Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri rende noto che è pubblicato sul sito www.comune.cerveteri.rm.it l’avviso relativo il sostegno alle famiglie dei minori di età compresa tra gli 0 e i 12 anni nello spettro autistico.

Un’opportunità importante garantita dal nostro Servizio Sociale

“Un’opportunità importante garantita dal nostro Servizio Sociale per tutte le famiglie del nostro territorio che ad una difficoltà economica affiancano la presenza all’interno del proprio nucleo familiare di un minore affetto da autismo – ha detto la Cennerilli – la quota di contributo concesso è graduata proporzionalmente all’ISEE ed è erogata con priorità ai nuclei familiari con un numero di figli nello spettro autistico superiori ad uno e con un ISEE inferiore o pari ad € 8.000,00, comunque entro il tetto di spesa ammissibile massimo per utente pari ad € 5.000 annui. Non sarà certamente la risoluzione a tutti i problemi che possono affliggere le famiglie della nostra città, ma sicuramente un valido aiuto, in particolar modo in questo periodo di così grande difficoltà per tutti”.

Per partecipare

Per partecipare, è necessario allegare alla domanda copia del documento di identità̀ in corso di validità̀ del richiedente, copia della diagnosi di Disturbo dello spettro autistico del o dei minori, eventuali certificazioni di altre patologie dei minori o di altri componenti del nucleo familiare, autocertificazione circa la tipologia di servizi già̀ attivi o attivabili nelle rete sociosanitaria a favore della persona per la quale si richiede il contributo e attestazione in corso di validità̀ dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni.

Le domande possono essere presentate utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale entro e non oltre le ore 12:00 del 28 dicembre 2020, in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cerveteri.

All’esterno della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “NON APRIRE – Avviso Pubblico per il sostegno alle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico”, il nominativo del mittente e dell’Ufficio destinatario: Servizio Sociale del Comune di residenza.

Per maggiori informazioni contattare il servizio sociale ai numeri 0689630209/226 e 3294104217.

Per recarsi al protocollo è necessario prenotarsi ai numeri 0689630246/243 e 3346159634