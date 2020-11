Istat: inflazione resta negativa a novembre, 0,2%

Se da un lato l’inflazione generale cala a novembre del -0,2%, dall’altra il carrello della spesa aumenta del +1,5%, vanificando gli effetti della deflazione per le tasche delle famiglie.

Lo afferma il Codacons, commentando i dati forniti oggi dall’Istat.

“Siamo di nuovo in presenza di speculazioni sui prezzi legate ai lockdown parziali registrati a novembre in Italia a causa del Covid – spiega il presidente Carlo Rienzi – I beni inclusi nel carrello della spesa infatti, ossia quelli di cui i consumatori non possono fare a meno, aumentano del +1,5%, con gli alimentari che fanno segnare incrementi dei listini fino al +8,7% per la verdura e +5,5% per la frutta fresca”.