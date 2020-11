Fratoianni: “Le tasse vanno abbassate? Sì, per i ceti medi e popolari, di certo non per i super ricchi”

Le tasse vanno abbassate? Sì, per i ceti medi e popolari, di certo non per i super ricchi.

La nostra proposta ha due obiettivi.

Sistema da ordinare

Il primo, è mettere ordine in un sistema fiscale irrazionale e frammentato, tanto che prevediamo di eliminare l’IMU e l’imposta di bollo sui conti correnti.

Il secondo, è far pagare di più chi ha di più, con un’imposta fortemente progressiva sui grandi patrimoni. Un piccolo contributo a chi, sicuramente, non fa fatica ad arrivare a fine mese.