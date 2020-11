Di Maio: “Ogni volta che il MoVimento 5 Stelle alza la testa provano a colpirci”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Come diceva Gianroberto Casaleggio “è difficile vincere con chi non si arrende mai”. Anzi, è impossibile. Il MoVimento è tutto per me: è la mia vita.

Durante gli anni da capo politico hanno provato a screditarmi in ogni modo, ma non hanno mai dimostrato nulla di quello che inventavano. Io resto qui insieme a voi, a difendere un progetto e dei valori in cui credo fortemente.