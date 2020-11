Di Maio: “Grazie al popolo albanese per l’affetto”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Per l’export, per il Made in Italy e per le nostre eccellenze questa terra rappresenta una opportunità di investimento.

Per questo oggi abbiamo firmato una dichiarazione congiunta per istituire una nuova commissione economica tra i nostri Paesi.

Dobbiamo pianificare e programmare, proprio in questa fase. Perché una volta usciti dalla pandemia dovremo essere nelle condizioni di ripartire più forti di prima. Grazie al popolo albanese per l’affetto.